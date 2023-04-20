В Киеве начали продавать "свеженький метеорит": что известно

В Киеве на онлайн-площадках с утра 20 апреля появились объявления о продаже кусочков метеорита. К слову, произошло это после того, как в небе над столицей накануне была видна необычная вспышка. Впрочем, связан ли он с падением космического тела до сих пор точно не известно

Объявление появилось на одной из онлайн-площадок по продажам.

Так, неизвестный пользователь опубликовал объявление о том, что продает "свежий метеорит". Автор сообщения оценил свой камень весом 12 кг в 10 тысяч гривен. Впрочем, цена может быть договорной, потому что обещает покупателям метеориты разных размеров.

"Продается свеженький метеорит, только прибывший в Киев, есть разные кусочки от 150 г. Космические камни разных форм и размеров наибольший 12 кг (его цена 10000 грн) есть и небольшие от 300 грн.

Объявления по продаже метеорита.

Вспышка в киевском небе

Накануне вечером, 19 апреля, жители Киевской области увидели в небе яркие вспышки и услышали звуки, похожие на взрывы. Впрочем, с чем были связаны вспышки над Киевом, до сих пор точно неизвестно.

В регионе объявили воздушную тревогу. Сначала сообщали о якобы работе сил ПВО. Впоследствии стало известно, что угрозы со стороны россиян не было и ПВО не работали. В то же время "тревогу" объявили, чтобы успокоить людей

Помимо ПВО была еще одна версия о падении спутника NASA. Впрочем, уже к утру 20 апреля это опровергли. В космическом агентстве заявили, что спутник все еще находится на орбите.

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