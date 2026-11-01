Чи загрожує Києву епідемія холери та гепатиту через відключення світла: відповідь епідеміологів

У Києві заговорили про ризик епідемії через проблеми з водою: що кажуть медики

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У Києві наразі не зафіксовано спалахів холери, дизентерії, черевного тифу та вірусного гепатиту А. Повідомлення про нібито загрозу епідемії інфекційних захворювань у столиці є перебільшенням

Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

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Так, сьогодні в низці ЗМІ з’явилися повідомлення з посиланням на коментарі фахівців ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ» про нібито загрозу виникнення у столиці епідемії холери, дизентерії та гепатиту «А» через перебої з водою.

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У Центрі пояснили, що аналіз можливих епідемічних загроз є частиною постійної роботи фахівців і не означає, що в місті вже склалася небезпечна ситуація.

«Таке трактування інформації є некоректним і не відображає реальної епідемічної ситуації в Києві. Оцінка ризиків — це не прогноз епідемії», — пояснили у міському центрі контролю та профілактики хвороб.

Фахівці Центру зазначають, що постійно аналізують потенційні загрози громадському здоров’ю, зокрема ризики поширення інфекційних захворювань у разі порушень роботи систем водопостачання та водовідведення.

Епідеміологи заспокоюють, що стабілізаційні відключення електроенергії або відносно нетривалі екстрені знеструмлення самі по собі не свідчать про виникнення епідемічної загрози. Навіть якщо такі відключення супроводжуються тимчасовими перебоями у водопостачанні, це не означає автоматичного погіршення епідемічної ситуації чи підвищення ризику поширення інфекційних захворювань.

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Що важливо знати про поточну ситуацію

За даними епідеміологічного нагляду, станом на 1 листопада 2026 року спалахів холери, дизентерії, черевного тифу та вірусного гепатиту А в Києві не зареєстровано.

«Київський міський ЦКПХ МОЗ України» здійснює постійний епідеміологічний нагляд за інфекційними захворюваннями та лабораторний моніторинг питної води.

Що рекомендують мешканцям Києва

У разі перебоїв із водопостачанням використовувати для пиття бутильовану або належним чином знезаражену воду. Пам’ятати, що кип’ятіння не усуває хімічного забруднення.

Дотримуватися правил особистої гігієни, ретельно мити руки з милом.

Використовувати безпечну воду для миття овочів, фруктів і посуду.

У разі появи симптомів кишкових інфекцій своєчасно звертатися по медичну допомогу.

Фахівці продовжують моніторити епідемічну ситуацію в столиці та закликають не плутати оцінювання потенційних ризиків із фактичною загрозою спалаху захворювань.

Раніше ми писали, чи загрожує Києву припинення водопостачання, чи можуть мешканці залишитися без каналізації та наскільки столиця готова до найгірших сценаріїв.

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