У NASA відхрестилися від падіння супутника над Києвом

NASA стверджує, що спалах над Києвом не був падінням його супутника.

Таємничий спалах, який осяяв небо над українською столицею Києвом, викликав багато припущень.

Про це пише ВВС.

Офіційні особи в Києві заявили, що підозрюють, що це був супутник NASA, який впав на Землю, але американське космічне агентство повідомило BBC, що він все ще перебуває на орбіті.

Українська авіація припустила, що спалах міг бути метеоритом.

Хай там як, військово-повітряні сили, здавалося, були впевнені, що це не було спричинено російським повітряним нападом - подія, надто знайома з моменту вторгнення минулого року.

Яскраве світіння спостерігалося в небі над столицею близько 22:00 19 квітня 2023 року.

Раніше цього тижня космічне агентство США оголосило, що знятий з експлуатації супутник вагою 660 фунтів (300 кг) знову увійде в атмосферу в середу.

Космічний корабель RHESSI, який використовувався для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту в 2002 році і виведений з експлуатації в 2018 році, повідомляє NASA.

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Але Роб Маргетта з Управління комунікацій NASA сказав BBC, що супутник все ще перебував на орбіті в той час, коли спостерігали спалах, і знову увійде в атмосферу Землі вночі.

NASA і Міністерство оборони США продовжують стежити за RHESSI, додав він.

"Українські соцмережі рясніють теоріями та мемами про те, чим міг бути спалах, серед популярних є те, що його спричинили інопланетяни", - пише видання.

Яскравий спалах над Києвом: деталі

Нагадаємо, що раніше сайт ТСН.ua зібрав усю інформацію, яка відома про спалахи у небі на Київщині 19 квітня 2023 року. Додамо, що ввечері, 19 квітня, жителі Києва почали повідомляти, що чули звуки вибухів, а у небі було помітна яскрава заграва.

Тим часом у Повітряних Силах назвали свою версію спалахів над Києвом. За попередньою інформацією спалахи на містом Київ близько 22.30 пов’язані із падінням супутника/метеорита.

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