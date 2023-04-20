Спалах над Києвом: в Повітряних силах спростували роботу ППО та атаки ворога

Ігнат зазначив, що причину спалахів над столицею мають коментувати інші спеціалісти, а не ПС.

У момент, коли над Києвом був зафіксований невідомий спалах, українська протиповітряна оборона не працювала і не було зафіксовано атак противника.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону Єдині новини та в коментарі "Суспільному" 20 квітня.

Ігнат відповів на запитання, чому Повітряні сили спершу повідомили про "уточнення" інформації щодо спалаху над столицею.

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"Нам почали приписувати космічні тарілки…хтось має про це уточнити, але не ми", – сказав речник Повітряних сил.

Перед цим Ігнат сказав у телемарафоні, що "ці кадри, які ви показуєте, це мабуть завтра (20 квітня – ред.) вже буде точно прокоментовано".

"Що це саме було. Чи це було якесь небесне тіло чи це був якийсь уламок супутника, метеорита чи щось інше, якась інша аномалія. На то є спеціалісти. Повітряні сили займаються дещо іншими речами. Ми збиваємо повітряні цілі, які атакують Україну. На Київщині не було зафіксовано атак противника цього разу", – розповів речник ПС.

Нагадаємо, жителі Києва ввечері 19 квітня почали повідомляти про звуки вибухів та яскраву заграву у небі над містом. У Мережі з’явилися фото- та відеофакти невідомого явища.

В КМВА заявили що причинами спалахів було падіння на Землю космічного супутника NASA. Однак в космічному агентстві спростували цю заяву. Водночас в Офісі президента заявляли про роботу ППО у столиці.

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