Спалах над Києвом: в Повітряних силах спростували роботу ППО та атаки ворога

Ігнат зазначив, що причину спалахів над столицею мають коментувати інші спеціалісти, а не ПС.
У момент, коли над Києвом був зафіксований невідомий спалах, українська протиповітряна оборона не працювала і не було зафіксовано атак противника.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону Єдині новини та в коментарі "Суспільному" 20 квітня.
Ігнат відповів на запитання, чому Повітряні сили спершу повідомили про "уточнення" інформації щодо спалаху над столицею.
"Нам почали приписувати космічні тарілки…хтось має про це уточнити, але не ми", – сказав речник Повітряних сил.
Перед цим Ігнат сказав у телемарафоні, що "ці кадри, які ви показуєте, це мабуть завтра (20 квітня – ред.) вже буде точно прокоментовано".
"Що це саме було. Чи це було якесь небесне тіло чи це був якийсь уламок супутника, метеорита чи щось інше, якась інша аномалія. На то є спеціалісти. Повітряні сили займаються дещо іншими речами. Ми збиваємо повітряні цілі, які атакують Україну. На Київщині не було зафіксовано атак противника цього разу", – розповів речник ПС.
Нагадаємо, жителі Києва ввечері 19 квітня почали повідомляти про звуки вибухів та яскраву заграву у небі над містом. У Мережі з’явилися фото- та відеофакти невідомого явища.
В КМВА заявили що причинами спалахів було падіння на Землю космічного супутника NASA. Однак в космічному агентстві спростували цю заяву. Водночас в Офісі президента заявляли про роботу ППО у столиці.
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