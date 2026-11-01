У Києві прийшли сповіщення про ядерну загрозу та вуличні бої: що сталося

Застосунок повітряної тривоги розіслав сповіщення про ядерну загрозу: що відомо про злам / © Getty Images

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У Києві застосунок, що попереджає про повітряну тривогу, розіслав користувачам сповіщення про ядерну загрозу та вуличні бої.

Ось такі сповіщення сьогодні пізно ввечері отримали кияни:

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У Мережі припустили, що ймовірно, систему оповіщення про повітряну тривогу було зламано.

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Колишній керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також припустив, що міг бути несанкціонований доступ до застосунку повітряних тривог.

«Може бути кібератака, чекайте офіційних повідомлень», — пояснив він.

Також Коваленко закликав українців поки не підписуватися на цей канал, який зламали ворожі хакери.

«Люди, які підписалися на ворожий ТГ-канал, або хочуть клацнути на якесь ліве посилання — у вас, як мінімум, можуть стирити ваші дані. Тому не натискайте нічого зайвого. Від того каналу відпишіться, в стрічку щось вкинуть, клацнете щось зайве, і все. Обережно поки з цим», — попередив він.

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Офіційні пояснення

Згодом у Повітряних силах уточнили, що імовірно додаток «Повітряна тривога» піддався ворожому впливу.

«Жодної радіаційної загрози немає. Зберігайте спокій, слідкуйте за нашими повідомленнями на нашому каналі», — запевнили у Повітряних силах ЗСУ.

У КМДА згодом додали, що наразі застосунок «Київ Цифровий» і вулична система оповіщення в столиці працюють у штатному режимі та сповіщатимуть про повітряну тривогу в разі виникнення загрози. Наразі в Києві повітряної тривоги немає.

«Інформація про оголошення та відбій повітряної тривоги також публікується в офіційному Telegram-каналі КМДА. За інформацією Повітряних сил ЗС України, застосунок „Повітряна тривога“, ймовірно, зазнав ворожого втручання. Жодної радіаційної загрози немає», — зазначили у КМДА.

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Влада столиці закликала киян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та стежити за повідомленнями з офіційних джерел.

Реакція соцмереж

Тим часом українці не втратили нагоди, аби не пожартувати навіть здавалося б з такого загрозливого інциденту.

Нагадаємо, днями у Києві за п’ять хвилин тричі оголошували та скасовували тривогу — тоді стався технічний збій у системі оповіщення.

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