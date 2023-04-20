Розстріляв авто з людьми, які намагалися евакуюватися з Ірпеня: судитимуть російського гранатометника

Українським правоохоронцям вдалося встановити особу російського гранатометника, який розстріляв евакуаційну колону в Ірпені Київської області торік у березні. Його будуть судити.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що 5 березня 2022-го російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю на вулиці Кричевського в Ірпені. У ній окупаційні війська облаштували блокпост та перевіряли людей під час евакуації з міста. Росіяни також встановили вогневий контроль над дорогою на вулиці Кошового, яка на той момент це була єдиною для виїзду.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Вже наступного дня евакуаційна колона, яка складалася з шести автомобілів місцевих жителів, намагалася покинути Ірпінь. На авто були надписи "Діти" та "Евакуація". Колона рухалася вулицею Незалежності та повернула на вулицю Кошового, коли армія РФ з гранатометів та автоматів розстріляла колону.

Внаслідок обстрілу п'ятеро осіб загинуло. Сім мирних мешканців отримали поранення, зокрема малолітня дитина. Після обстрілу рядовий десантник разом з іншими солдатами захопили вцілілих та поранених. Їх відвели до одного із захоплених будинків. Там людей незаконно утримували.

Правоохоронці ідентифікували гранатометника за фото, який він зробив на фотоапарат Polaroid та залишив у будинку біля місця розстрілу. Окупанта будуть судити за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Фото: Офіс Генерального прокурора

Як повідомлялося, у Донецькій області в районі міста Вугледар помітили солдатів зі 155-ї бригади морської піхоти РФ, які мародерили та вчиняли воєнні злочини проти мирних жителів Бучі й Ірпеня. Десятеро окупантів із цієї бригади здалися в полон.

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