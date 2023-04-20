Розстріляв авто з людьми, які намагалися евакуюватися з Ірпеня: судитимуть російського гранатометника

Під час обстрілу колони загинуло п'ятеро людей.
Українським правоохоронцям вдалося встановити особу російського гранатометника, який розстріляв евакуаційну колону в Ірпені Київської області торік у березні. Його будуть судити.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що 5 березня 2022-го російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю на вулиці Кричевського в Ірпені. У ній окупаційні війська облаштували блокпост та перевіряли людей під час евакуації з міста. Росіяни також встановили вогневий контроль над дорогою на вулиці Кошового, яка на той момент це була єдиною для виїзду.
Вже наступного дня евакуаційна колона, яка складалася з шести автомобілів місцевих жителів, намагалася покинути Ірпінь. На авто були надписи "Діти" та "Евакуація". Колона рухалася вулицею Незалежності та повернула на вулицю Кошового, коли армія РФ з гранатометів та автоматів розстріляла колону.
Внаслідок обстрілу п'ятеро осіб загинуло. Сім мирних мешканців отримали поранення, зокрема малолітня дитина. Після обстрілу рядовий десантник разом з іншими солдатами захопили вцілілих та поранених. Їх відвели до одного із захоплених будинків. Там людей незаконно утримували.
Правоохоронці ідентифікували гранатометника за фото, який він зробив на фотоапарат Polaroid та залишив у будинку біля місця розстрілу. Окупанта будуть судити за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".
Як повідомлялося, у Донецькій області в районі міста Вугледар помітили солдатів зі 155-ї бригади морської піхоти РФ, які мародерили та вчиняли воєнні злочини проти мирних жителів Бучі й Ірпеня. Десятеро окупантів із цієї бригади здалися в полон.