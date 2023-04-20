У КМВА пояснили, чому яскравий спалах у небі назвали "падінням супутника NASA"

Спалах над столицею не був спричинений супутником NASA.

В КМВА пояснили, звідки взялась інформація про нібито падіння супутнику NASA у столиці. Наголошується, що таким чином вирішили на той момент заспокоїти мешканців Києва.

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

За словами Попка, той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було. Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника. Втім, ця подія викликала у киян хвилювання і занепокоєння.

"Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, Київська міська військова адміністрація оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта і з поміткою "попередня інформація", - наголосив голова КМВА.

Згодом, після яскравого спалаху в небі стало відомо, що він не був пов’язаний ні з падінням супутника NASA, ні з ракетними обстрілами чи роботою ППО.

"Що саме це було – мають з’ясувати виключно фахівці. Але найголовніше це безпека Києва і спокій киян", - додав Попко.

Яскравий спалах у небі над Києвом

Напередодні пізно ввечері мешканці столиці у Мережі повідомляли про яскравий спалах у небі та звуки вибухів. Тоді в ОВА повідомили, що у небі над Київщиною виявили повітряну ціль. Про ППО поінформував і голова Офісу ОП Андрій Єрмак.

Згодом у Київській міській військовій адміністрації зробили заяву про те, що зарево у київському небі пов'язане з тим, що на Землю впав космічний супутник NASA. Повітряну тривогу в регіоні оголосили, щоб уникнути ймовірних жертв через інцидент.

Втім, а агентстві таку заяву заперечили. За словами фахівців, супутник досі на орбіті. До слова,цього тижня космічне агентство оголосило, що знятий з експлуатації супутник вагою 660 фунтів (300 кг) знову увійде в атмосферу в середу.

Зранку 20 квітня у Повітряних силах ЗСУ заявили, що на той момент українська протиповітряна оборона не працювала і не було зафіксовано атак противника. Саме тому причину спалахів над столицею мають коментувати інші спеціалісти, а не ПС.

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