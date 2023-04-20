Спалах над Києвом: всі версії

Подію прокоментували в Офісі президента України, командуванні ППО і навіть у NASA.

У Києві ввечері 19 квітня місцеві жителі почали повідомляти про про звуки вибухів та яскраву заграву у небі, згодом було оголошено повітряну тривогу. У Мережі з'явилися фото- та відео невідомого явища.

Представники української влади озвучили кілька версій того, що сталося. ТСН.ua зібрав, що відомо про вечірній інцидент у столиці.

Робота ППО

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що яскраві спалахи, яке бачили жителі Києва - це робота української ППО.

"Не переймайтесь щодо НЛО. Це наша ППО", - написав Єрмак у своєму Телеграм-каналі.

Голова Офісу президента закликав українців дочекатися більше інформації від Командування повітряних сил.

Потім Єрмак видалив свій допис.

Згодом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що коли над Києвом був зафіксований невідомий спалах, українська протиповітряна оборона не працювала і не було зафіксовано атак противника.

"Що це саме було. Чи це було якесь небесне тіло чи це був якийсь уламок супутника, метеорита чи щось інше, якась інша аномалія. На то є спеціалісти. Повітряні сили займаються дещо іншими речами. Ми збиваємо повітряні цілі, які атакують Україну. На Київщині не було зафіксовано атак противника цього разу", – заявив Ігнат.

Космічний супутник

У КМВА заявили, що жителі Києва вночі бачили падіння на Землю космічного супутника NASA. Повітряну тривогу оголосили начебто, щоб уникнути ймовірних жертв через інцидент.

"Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків - була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала",- написав начальник КМВА Сергій Попко.

Раніше в NASA попередили, що "мертвий" космічний апарат впаде на Землю у середу, 19 квітня. Останні кілька років супутник не працював, а від 2002 по 2018 рік вивчав сонячні спалахи та корональні викиди маси на Сонці.

Втім, у NASA відхрестилися від падіння супутника над Києвом і повідомили, що він все ще перебуває на орбіті.

У Державному космічному агентстві України, своєю чергою, повідомили, що на території України була "зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху - в Київській області".

"Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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