Вспышка над Киевом: все версии

Событие прокомментировали в Офисе президента Украины, командовании ПВО и даже NASA.

В Киеве вечером 19 апреля местные жители начали сообщать о звуках взрывов и ярком зареве в небе, впоследствии была объявлена воздушная тревога. В Сети появились фото- и видео неизвестного явления.

Представители украинской власти озвучили несколько версий произошедшего. ТСН.ua собрал, что известно о вечернем инциденте в столице.

Работа ПВО

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что яркие вспышки, которые видели жители Киева — это работа украинской ПВО.

"Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО", — написал Ермак в своем Телеграм-канале.

Глава Офиса президента призвал украинцев дождаться больше информации от Командования воздушных сил.

Затем Ермак удалил свое сообщение.

Впоследствии спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что когда над Киевом была зафиксирована неизвестная вспышка, украинская противовоздушная оборона не работала и не были зафиксированы атаки противника.

"Что именно это было. Это было какое-то небесное тело или это был какой-то обломок спутника, метеорита или что-то другое, какая-то другая аномалия. На то есть специалисты. Воздушные силы занимаются несколько другими вещами. Мы сбиваем воздушные цели, которые атакуют Украину. На Киевщине не были зафиксированы атаки противника на этот раз", – заявил Игнат.

Космический спутник

В КГВА заявили, что жители Киева ночью видели падение на Землю космического спутника NASA. Воздушную тревогу объявили якобы во избежание вероятных жертв из-за инцидента.

"Около 22:00 часов 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падения на землю обломков — была объявлена воздушная тревога. ПВО не работала",- написал начальник КГВА Сергей Попко.

Ранее в NASA предупредили, что "мертвый" космический аппарат рухнет на Землю в среду, 19 апреля. Последние несколько лет спутник не работал, а с 2002 по 2018 год изучал солнечные вспышки и корональные выбросы массы на Солнце.

Впрочем, в NASA открестились от падения спутника над Киевом и сообщили, что он все еще находится на орбите.

В Государственном космическом агентстве Украины, в свою очередь, сообщили, что на территории Украины было "зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва — в Киевской области".

"Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", — говорится в сообщении.

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