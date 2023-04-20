Генсек НАТО відвідав Бучу: фото

Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили Єнса Столтенберга.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Бучу.

Про це повідомив мер міста Анатолій Федорук у Telegram.

Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили генсека.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у Бучі

На знак вдячності Столтенбергу подарували пам’ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль. "Вона символізує незламність українців перед агресором та готовність захищати нашу землю", - зазначив мер Бучі.

Столтенбергу подарували пам’ятну монету з символами Бучі

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся 20 квітня в Києві з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та обговорив із ним чотири основних питання. Зокрема, напередодні "Рамштайну" Зеленський попросив Столтенберга допомогти Україні "подолати стриманість партнерів" у постачанні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки.

Столтенберг з неоголошеним візитом прибув до Києва 20 квітня. Це його перший приїзд до України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Спершу генсека НАТО помітили на Михайлівській площі столиці, де він вшановував памʼять загиблих українських військових.

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