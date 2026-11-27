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- Київ
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Таємниця чорнобильського вовка: загадковий хижак потрапив до фотопастки
У Чорнобильському заповіднику показали кадри з фотопастки, на яких зафіксували вовка, та припустили, що хижак може бути не одинаком, а турботливим батьком, який вийшов на полювання заради родини.
У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику оприлюднили нові кадри з фотопастки, на яких зафіксували вовка. Фахівці припускають, що хижак може вести зовсім не самітницький спосіб життя.
Про це йдеться у дописі Чорнобильского заповідника у Facebook.
Хоча частина вовків обирає життя одинаків, у заповіднику звертають увагу на іншу версію: зафіксований сіроманець цілком може виявитися турботливим батьком. За словами дослідників, вовк міг вирушити на полювання, тоді як удома на нього чекає родина — вовчиця та виводок вовченят.
У заповіднику також нагадали про особливості поведінки молодняка: восени молоді вовки вже починають долучатися до кочового життя зграї та поступово опановують його тонкощі. Тож кадри з фотопастки можуть демонструвати не ізольованого хижака, а мисливця, який дбає про добробут своєї сім’ї.
Нагадаємо, з-під кордону Росії евакуювали вовка з посттравматичним синдромом. Бідолашний вовк через атаки держави-агресорки щодня був змушений переживати постійні вибухи навколо, страх і безвихідь.