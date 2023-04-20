Генсек НАТО посетил Бучу: фото

Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений в городе глубоко поразили Йенса Столтенберга.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Бучу.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук в Telegram.

Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений в городе глубоко поразили генсека.

Столтенбергу подарили памятную монету с символами Бучи / Фото: Анатолий Федорук

В благодарность Столтенбергу подарили памятную монету с символами Бучи, изготовленную из русских шаров. "Она символизирует несокрушимость украинцев перед агрессором и готовность защищать нашу землю", — отметил мэр Бучи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках своего визита в Украину посетил Бучу / Фото: Анатолий Федорук

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился 20 апреля в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним четыре основных вопроса. В частности, накануне "Рамштайна" Зеленский попросил Столтенберга помочь Украине "преодолеть сдержанность партнеров" в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники.

Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев 20 апреля. Это его первый приезд в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Сначала генсека НАТО заметили на Михайловской площади столицы, где он почтил память погибших украинских военных.

Читайте также: