Генсек НАТО посетил Бучу: фото

Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений в городе глубоко поразили Йенса Столтенберга.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетил Бучу.
Об этом сообщил мэр города Анатолий Федорук в Telegram.
Увиденные последствия разрушений и совершенных преступлений в городе глубоко поразили генсека.
В благодарность Столтенбергу подарили памятную монету с символами Бучи, изготовленную из русских шаров. "Она символизирует несокрушимость украинцев перед агрессором и готовность защищать нашу землю", — отметил мэр Бучи.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился 20 апреля в Киеве с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним четыре основных вопроса. В частности, накануне "Рамштайна" Зеленский попросил Столтенберга помочь Украине "преодолеть сдержанность партнеров" в поставках дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии, бронетехники.
Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев 20 апреля. Это его первый приезд в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Сначала генсека НАТО заметили на Михайловской площади столицы, где он почтил память погибших украинских военных.
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