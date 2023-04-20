В Макаровской громаде на Киевщине обнаружили мину прямо на обочине дороги: фото

Это оказалась противотанковая мина, ее оперативно изъяли специалисты-взрывотехники полиции.
В одном из населенных пунктов Макаровской громаде в Киевской области обнаружили взрывоопасный предмет на обочине дороги.
Об этом рассказал глава общества Вадим Токарь.
По его словам, опасную находку обнаружили местные жители на обочине дороги в Липовке.
Это оказалась противотанковая мина. Ее оперативно изъяли специалисты-взрывотехники полиции.
Отметим, что на полях Киевщины все еще находят взрывчатку и собирают горы обломков снарядов.
Напомним, в КМВА объяснили, откуда взялась информация о якобы падении спутника NASA в столице. Отмечается, что таким образом решили в тот момент успокоить жителей Киева.