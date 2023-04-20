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В Макаровской громаде на Киевщине обнаружили мину прямо на обочине дороги: фото

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Макаровской громаде на Киевщине обнаружили мину прямо на обочине дороги: фото

В Макаровской грмаде на Киевщине обнаружили мину на обочине дороги. Фото: Вадим Токарь

Это оказалась противотанковая мина, ее оперативно изъяли специалисты-взрывотехники полиции.

В одном из населенных пунктов Макаровской громаде в Киевской области обнаружили взрывоопасный предмет на обочине дороги.

Об этом рассказал глава общества Вадим Токарь.

По его словам, опасную находку обнаружили местные жители на обочине дороги в Липовке.

Это оказалась противотанковая мина. Ее оперативно изъяли специалисты-взрывотехники полиции.

Отметим, что на полях Киевщины все еще находят взрывчатку и собирают горы обломков снарядов.

В Макаровской общине в Киевской области обнаружили мину на обочине дороги. Фото: Вадим Токарь / ©
В Макаровской общине в Киевской области обнаружили мину на обочине дороги. Фото: Вадим Токарь
В Макаровской общине в Киевской области обнаружили мину на обочине дороги. Фото: Вадим Токарь / ©
В Макаровской общине в Киевской области обнаружили мину на обочине дороги. Фото: Вадим Токарь

Напомним, в КМВА объяснили, откуда взялась информация о якобы падении спутника NASA в столице. Отмечается, что таким образом решили в тот момент успокоить жителей Киева.

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Дата публикации
Просмотры
1042
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