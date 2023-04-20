В трех районах Киевской области ожидаются опасные гидрологические явления

Возможное частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.
Жителей трех районов Киевской области предупредили об опасных гидрологических явлениях.
В результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах 20-21 апреля будет удерживаться затопление пойменных территорий.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Возможное частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.
Уровень опасности – ІІ, оранжевый.
"В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101", - говорится в сообщении.
Отметим, что территории Киевской области зафиксированы локальные подтопления в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах. В Киеве подтоплены городской парк "Наталка" и остров Оболонский.
Напомним, в Киеве пик паводка ожидается 22 апреля. Под угрозой подтоплений оказались те места, куда уже добралась "большая вода". Все столичные службы готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. В то же время в Укргидрометцентре подчеркивают, что затопления Киева не будет.
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