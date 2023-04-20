В трех районах Киевской области ожидаются опасные гидрологические явления

Жителей трех районов Киевской области предупредили об опасных гидрологических явлениях.

В результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах 20-21 апреля будет удерживаться затопление пойменных территорий.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Возможное частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.

Уровень опасности – ІІ, оранжевый.

"В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101", - говорится в сообщении.

Фото: Укргидрометцентр

Отметим, что территории Киевской области зафиксированы локальные подтопления в Вышгородском, Броварском и Бучанском районах. В Киеве подтоплены городской парк "Наталка" и остров Оболонский.

Напомним, в Киеве пик паводка ожидается 22 апреля. Под угрозой подтоплений оказались те места, куда уже добралась "большая вода". Все столичные службы готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. В то же время в Укргидрометцентре подчеркивают, что затопления Киева не будет.

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