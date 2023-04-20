Киевсовет должен расторгнуть договор аренды земли с посольством РФ – Кличко

Депутаты Киевсовета планируют обратиться к правительству относительно возвращения имущества российского посольства в собственность украинского государства.

На сегодняшнем заседании депутаты Киевсовета должны утвердить расторжение договора аренды земли с посольством России.

Об этом в начале заседания сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды разорвем, и обратимся к правительству о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров к собственности украинского государства", — отметил Кличко.

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Также сегодня, 20 апреля, депутаты планируют расторгнуть договоры аренды земли на Владимирском спуске – чтобы сделать невозможным строительство на нем и не допустить искажения склонов, входящих в буферную зону Святой Софии, которая является наследием ЮНЕСКО.

Стоит отметить, что пленарное заседание ІІ сессии Киевского городского совета сегодня впервые с начала войны доступно киевлянам.

Ранее сообщалось, что Киевский городской совет может конфисковать земельный участок по адресу Воздухофлотский проспект, 27 в Соломенском районе столицы, где расположено посольство России.

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