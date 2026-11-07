Работа метро в Киеве под угрозой новых остановок: что произошло

В Киеве могут появиться новые станции метро

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В Киеве пассажиров метрополитена предупредили о возможных временных остановках поездов и увеличении интервалов движения. Причиной являются частые и значительные колебания напряжения во внешней электросети.

Об этом сообщили в КГГА.

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В настоящее время движение поездов на всех линиях столичного метро возобновлено. Однако из-за нестабильного электроснабжения метро может работать с перебоями, а движение поездов — временно приостанавливаться.

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В частности, из-за перепадов напряжения возможно увеличение интервалов между поездами. Кроме того, проблемы с электроснабжением могут повлиять на работу эскалаторов, которые также могут ненадолго останавливаться.

«Оперативную информацию передают сотрудники на платформах станций метро», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате ночной атаки в Киеве был поврежден Северный мост. Утром 7 ноября движение по мосту было закрыто в обоих направлениях. Из-за ограничений в столице произошли изменения в работе наземного транспорта.

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