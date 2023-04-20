Киевсовет отвел землю для создания Национального военного мемориального кладбища — Виталий Кличко

Киевсовет выделил земельный участок для расположения мемориального военного кладбища в Быковне.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко по результатам заседания Киевсовета.

«Киевсовет сегодня отвел землю и фактически приступил к процедуре создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. За его создание отвечает и место определило правительство. Столица готова всеми возможными способами способствовать созданию мемориала наших героев», — заявил Виталий Кличко.

По его словам, местонахождение мемориала было определено с учетом мнения общественности.

«Раньше мы поддержали предложение правительства по созданию военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности она поддержки не нашла. Поэтому сейчас речь идет о Быковне», — отметил мэр Киева.

По его словам, площадь нового кладбища составит около 100 га.

«8 гектаров земли в этой местности – в собственности города. И сегодня мы отвели их, фактически приступив к процедуре организации мемориала. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная. Следовательно, общая площадь Национального военного мемориального кладбища составит почти 100 гектаров», — сообщил Виталий Кличко.