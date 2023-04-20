Київрада має розірвати договір оренди землі з посольством РФ – Кличко

Депутати Київради планують звернутися до уряду щодо повернення майна російського посольства до власності української держави.
На сьогоднішньому засіданні депутати Київради повинні затвердити розірвання договору оренди землі з посольством Росії.
Про це на початку засідання повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Я думаю, тут рішення буде одностайним. Ми і договір оренди розірвемо, і звернемось до уряду щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", – зауважив Кличко.
Також сьогодні, 20 квітня, депутати планують розірвати договори оренди землі на Володимирському узвозі – щоб унеможливити будівництво на ньому та не допустити спотворення схилів, що входять до буферної зони Святої Софії, яка є спадщиною ЮНЕСКО.
Варто зазначити, що пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради сьогодні вперше з початку війни доступне для киян.
Раніше повідомлялось, що Київська міська рада може конфіскувати земельну ділянку за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці, де розташоване посольство Росії.