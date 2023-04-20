Київрада має розірвати договір оренди землі з посольством РФ – Кличко

На сьогоднішньому засіданні депутати Київради повинні затвердити розірвання договору оренди землі з посольством Росії.

Про це на початку засідання повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Я думаю, тут рішення буде одностайним. Ми і договір оренди розірвемо, і звернемось до уряду щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", – зауважив Кличко.

Також читайте Київ був і залишається метою агресора - Кличко

Також сьогодні, 20 квітня, депутати планують розірвати договори оренди землі на Володимирському узвозі – щоб унеможливити будівництво на ньому та не допустити спотворення схилів, що входять до буферної зони Святої Софії, яка є спадщиною ЮНЕСКО.

Варто зазначити, що пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради сьогодні вперше з початку війни доступне для киян.

Раніше повідомлялось, що Київська міська рада може конфіскувати земельну ділянку за адресою Повітрофлотський проспект, 27 у Солом’янському районі столиці, де розташоване посольство Росії.

Читайте також: