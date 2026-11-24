Розбір завалів після удару по Димеру / © ДСНС

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Кількість жертв російської повітряної атаки на Київську область зросла: у лікарні померла 79-річна жінка, яка постраждала внаслідок влучання ворожого безпілотника в селищі Димер. Тепер загиблих 12.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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За словами Ткаченка, під час обстрілу російський дрон зруйнував житловий будинок, під завалами якого опинилася літня жінка. Тоді її вдалося врятувати та госпіталізувати.

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«Лікарі до останнього боролися за її життя, але, на жаль, врятувати її не вдалося. Це непоправна втрата. За кожною такою звісткою — людське життя, доля, родина, близькі, для яких ця втрата назавжди залишиться болем», — написав посадовець.

Тимур Ткаченко висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблої.

Нагадаємо, у селищі Димер на Київщині, де російський безпілотник зруйнував 5-поверховий житловий будинок, ввечері 23 листопада завершилися аварійно-рятувальні роботи, які тривали понад добу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. За його словами, рятувальники працювали понад добу.

Кількість загиблих зросла до 12. Серед загиблих є дитина — 11-річна дівчинка Кіра — і її мама — 33-річна Катерина Бовтуненко.

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