У трьох районах Київщини очікуються небезпечні гідрологічні явища

Мешканців трьох районів Київщини попереджено про небезпечні гідрологічні явища.

Внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах 20-21 квітня утримуватиметься затоплення заплавних територій.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Також читайте Спалах над Києвом: всі версії

Можливе часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

Рівень небезпеки — ІІ, помаранчевий.

"У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101", - йдеться у повідомленні.

Фото: Укргідрометцентр

Зазначимо, території Київської області зафіксовано локальні підтоплення у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. У Києві підтоплено міський парк "Наталка" та острів Оболонський.

Нагадаємо, у Києві пік паводку очікується 22 квітня. Під загрозою підтоплень опинилися ті місця, куди вже дісталася "велика вода". Усі столичні служби готуються до можливих надзвичайних ситуацій. Водночас в Укргідрометцентрі наголошують, що затоплення Києва не буде.

Читайте також: