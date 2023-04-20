У трьох районах Київщини очікуються небезпечні гідрологічні явища

Можливе часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.
Мешканців трьох районів Київщини попереджено про небезпечні гідрологічні явища.
Внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах 20-21 квітня утримуватиметься затоплення заплавних територій.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Можливе часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.
Рівень небезпеки — ІІ, помаранчевий.
"У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, території Київської області зафіксовано локальні підтоплення у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. У Києві підтоплено міський парк "Наталка" та острів Оболонський.
Нагадаємо, у Києві пік паводку очікується 22 квітня. Під загрозою підтоплень опинилися ті місця, куди вже дісталася "велика вода". Усі столичні служби готуються до можливих надзвичайних ситуацій. Водночас в Укргідрометцентрі наголошують, що затоплення Києва не буде.
Читайте також:
- Велика вода у Києві: підтоплено міський парк "Наталка" та острів Оболонський (фото, відео)
- З домашніми улюбленцями і речами: у Вишгородському районі евакуювали родини з підтоплених будинків (фото, відео)
- Затопило парк "Наталка" та Поштову площу: велика вода накоїла лиха у Києві та області (фото, відео)
- Страшний паводок в Україні: названо причини підтоплення кількох областей