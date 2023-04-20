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У трьох районах Київщини очікуються небезпечні гідрологічні явища

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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У трьох районах Київщини очікуються небезпечні гідрологічні явища

Підтоплені будинки у Вишгородському районі

Можливе часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

Мешканців трьох районів Київщини попереджено про небезпечні гідрологічні явища.

Внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС, на річці Дніпро у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах 20-21 квітня утримуватиметься затоплення заплавних територій. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Можливе часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

Рівень небезпеки — ІІ, помаранчевий.

"У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101", - йдеться у повідомленні.

© Укргідрометцентр
Фото: Укргідрометцентр

Зазначимо, території Київської області зафіксовано локальні підтоплення у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. У Києві підтоплено міський парк "Наталка" та острів Оболонський.

Нагадаємо, у Києві пік паводку очікується 22 квітня. Під загрозою підтоплень опинилися ті місця, куди вже дісталася "велика вода". Усі столичні служби готуються до можливих надзвичайних ситуацій. Водночас в Укргідрометцентрі наголошують, що затоплення Києва не буде.

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Дата публікації
Перегляди
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