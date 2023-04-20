У Макарівській громаді на Київщині виявили міну просто на узбіччі дороги: фото

Це виявилась протитанкова міна, її оперативно вилучили спеціалісти-вибухотехніки поліції.
В одному із населених пунктів Макарівської громади на Київщині виявили вибухонебезпечний предмет на узбіччі дороги.
Про це розповів голова громади Вадим Токар.
За його словами, небезпечну знахідку виявили місцеві мешканці на узбіччі дороги в селі Липівка.
Це виявилась протитанкова міна. Її оперативно вилучили спеціалісти-вибухотехніки поліції.
Зазначимо, на полях Київщини все ще знаходять вибухівку та збирають гори уламків снарядів.
Нагадаємо, у КМВА пояснили, звідки взялась інформація про нібито падіння супутнику NASA у столиці. Наголошується, що таким чином вирішили на той момент заспокоїти мешканців Києва.