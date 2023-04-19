Не НЛО і не ППО: влада офіційно пояснила яскравий спалах та зарево в небі над Києвом

Яскравий спалах та зарево, яке бачили жителі Києва вночі 19 квітня, були результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

Про це повідомили в КМВА.

У КМВА зазначили, що жителі столиці дійсно бачили падіння супутника. Повітряну тривогу в регіоні оголосили, щоб уникнути ймовірних жертв через інцидент.

"Близько 22:00 години 19 квітня у межах Києва у небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об’єкту. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Аби уникнути жертв від падінь на землю уламків - була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала",- написав начальник КМВА Сергій Попко.

Жителі Києва 19 квітня спостерігали яскраве зарево у небі. У КМВА наголосили, що це було результатом падіння супутника.

Нагадаємо, у Києві вночі, 19 квітня, місцеві жителі повідомляють про звуки, схожі на вибухи та яскраве зарево в небі. Одразу після цього в столиці було оголошено повітряну тривогу.

Згодом голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що це нібито була робота ППО, проте через кілька хвилин видалив свій допис.

Раніше були повідомлення, що на Землю 19 квітня впаде "мертвий" космічний апарат NASA. Останні кілька років він не працював, а від 2002 по 2018 рік вивчав сонячні спалахи та корональні викиди маси на Сонці.

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