Спалахи у небі на Київщині – все що відомо про дивні вибухи 19 квітня 2023

Невідомі спалахи до повітряної тривоги бачили у Київській області сьогодні 19 квітня 2023 – що про це відомо.

Ввечері, 19 квітня, жителі Києва почали повідомляти, що чули звуки вибухів, а у небі було помітне яскраве зарево. Про загадкове явище повідомили жителі кількох районів столиці.

Українські користувачі в соцмережах опублікували свої жартівливі версії того, що могло відбутися в небі над столицею України. Найчастіше у мемах, які публікують українці, фігурує інопланетний космічний апарат. Щоправда, не завжди автори жартів упевнені, що інопланетяни на стороні українських збройних сил. Про всяк випадок ворожий НЛО “збивають” або відправляють вслід за російським воєнним кораблем.

Пізніше у Київський міські військовій адміністрації повідомили, що яскравий спалах та зарево, яке бачили жителі Києва вночі 19 квітня, були результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. У КМВА зазначили, що жителі столиці дійсно бачили падіння супутника. Повітряну тривогу в регіоні оголосили, щоб уникнути ймовірних жертв через падіння супутника.

У коментарі "Суспільному" речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що поки не може підтвердити інформацію про падіння супутника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпрі 19 квітня під час повітряної тривоги було чути звуки, схожі на вибухи. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що це працює ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що в Україні у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях 19 квітня оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів іранськими дронами та ракетами.

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