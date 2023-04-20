Спалахи над небом у Києві: в українському Космічному агентстві назвали свою версію

Над Києвом увечері 19 квітня помітили спалах та яскраве зарево. Воно могло бути пов'язаним із вибухом невідомого "космічного тіла". Втім, інформація про інцидент уточнюється.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю Державного комічного агентства України.

Зазначається, що 19 квітня о 21:5 інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху - в Київській області.

"Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Фото: Головний центр спеціального контролю.

"НЛО" над Києвом

У столиці перед оголошенням повітряної тривоги, яка розпочалася о 22:07, місцеві жителі у Мережі повідомляли про яскравий спалах у небі та звуки вибухів.

В ОВА заявили, що у небі над Київщиною виявили повітряну ціль, а сили ППО напоготові. Про нібито роботу української ППО повідомив і голова Офісу президента Андрій Єрмак: "Не переймайтесь щодо НЛО. Це наша ППО".

Згодом у КМВА зауважили, що яскравий спалах та зарево, - були результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Втім, там відхрестилися від падіння супутника над Києвом, адже він все ще перебуває на орбіті.

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