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- Київ
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У Києві спростували радіаційну загрозу: КМДА пояснила ситуацію з оповіщенням
У міській адміністрації повідомили про ймовірне вороже втручання в застосунок Повітряна тривога та запевнили, що столична система оповіщення працює штатно.
У Києві немає радіаційної загрози. Застосунок «Київ Цифровий» і вулична система оповіщення працюють у штатному режимі та повідомлятимуть про повітряну тривогу в разі небезпеки.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, на яку посилається КМДА, застосунок «Повітряна тривога», ймовірно, зазнав ворожого втручання.
«Жодної радіаційної загрози немає», — наголосили в адміністрації.
На момент оприлюднення повідомлення повітряної тривоги в столиці не було. Інформацію про її оголошення та відбій також публікують в офіційному Telegram-каналі КМДА.
Міська влада закликала киян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та стежити за повідомленнями офіційних джерел.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те як дізнаватися про повітряну тривогу, поки не працює застосунок "Тривога!"