У Києві та області оголошена повітряна тривога!

У Києві та області оголошена повітряна тривога!

Усім в укриття!

У Києві та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє КМДА.

Усім негайно сховатися в укриття. Не виходити до сигналу "відбій".