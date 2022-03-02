В Киеве и области объявлена воздушная тревога!

В Киеве и области объявлена воздушная тревога!

Всем в укрытие!

В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА.

Всем немедленно спрятаться в укрытии. Не выходить до сигнала "отбой".