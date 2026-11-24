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- Київ
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Росія атакувала Київ: палає житлова 16-поверхівка — деталі
У Шевченківському районі Києва після ворожого удару загорівся 16-поверховий житловий будинок.
У Шевченківському районі Києва внаслідок ворожого удару виникла пожежа в 16-поверховому житловому будинку. На місце події прямують екстрені служби.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).
«У Шевченківському районі внаслідок ворожого удару виникло загоряння 16-поверхового житлового будинку. Служби слідують на місце події», — йдеться в повідомленні.
Інформація про постраждалих, масштаби пожежі та наслідки атаки наразі уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, вдень через влучання безпілотника в Києві спалахнула пожежа. Спершу у столиці пролунало кілька гучних вибухів, а потім стало відомо, що БпЛА влучив по Голосіївському району міста.
Також російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Київської області, пошкодивши об’єкти у Вишгородському та Білоцерківському районах.