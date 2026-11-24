Повітряна тривога / © ТСН

Реклама

У Шевченківському районі Києва внаслідок ворожого удару виникла пожежа в 16-поверховому житловому будинку. На місце події прямують екстрені служби.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

Реклама

«У Шевченківському районі внаслідок ворожого удару виникло загоряння 16-поверхового житлового будинку. Служби слідують на місце події», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Інформація про постраждалих, масштаби пожежі та наслідки атаки наразі уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, вдень через влучання безпілотника в Києві спалахнула пожежа. Спершу у столиці пролунало кілька гучних вибухів, а потім стало відомо, що БпЛА влучив по Голосіївському району міста.

Також російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Київської області, пошкодивши об’єкти у Вишгородському та Білоцерківському районах.

Новини партнерів