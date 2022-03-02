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Ховаються в укриття зі зброєю: у Києві викрили п'ятьох диверсантів (фото)

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Ховаються в укриття зі зброєю: у Києві викрили п'ятьох диверсантів (фото)

Один з диверсантів у дитячій іграшці ховав боєприпаси.

У Києві поліцейські викрили п'ятьох диверсантів на станції метро. Чоловіки прийшли нібито переночувати та сховатися в укриття.

Про це 2 березня повідомили в Національній поліції України.

Відомо, що диверсанти підозріло себе вели, тому до них підійшли поліцейські. Під час ретельного огляду речей у одного з них виявили іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш –  громадянин Білорусі, теж мав при собі бойові набої

Окрім того, на тій же станції метро затримали чоловіка, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних Сил України через месенджери. 

У метро до поліцейських також звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки у них виявили та вилучили боєприпаси, спорядженні чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашника АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини. На станцію диверсанти прийшли нібито переночувати та сховатися від авіаударів.

Затриманих передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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