Ховаються в укриття зі зброєю: у Києві викрили п'ятьох диверсантів (фото)

Ховаються в укриття зі зброєю: у Києві викрили п'ятьох диверсантів (фото)

Один з диверсантів у дитячій іграшці ховав боєприпаси.

У Києві поліцейські викрили п'ятьох диверсантів на станції метро. Чоловіки прийшли нібито переночувати та сховатися в укриття.

Про це 2 березня повідомили в Національній поліції України.

Відомо, що диверсанти підозріло себе вели, тому до них підійшли поліцейські. Під час ретельного огляду речей у одного з них виявили іграшку, в якій були сховані боєприпаси. Його товариш – громадянин Білорусі, теж мав при собі бойові набої.

Окрім того, на тій же станції метро затримали чоловіка, який передавав ворогу позиції підрозділів Збройних Сил України через месенджери.

У метро до поліцейських також звернулися громадяни щодо підозрілої поведінки двох чоловіків. Під час перевірки у них виявили та вилучили боєприпаси, спорядженні чотири магазини, затвор з бойком до автомату Калашника АК-74, штик-ніж та п’ять кубів наркотичної речовини. На станцію диверсанти прийшли нібито переночувати та сховатися від авіаударів.

Затриманих передали працівникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.

Поліція закликає: у разі виявлення підозрілих осіб зберігати заходи особистої безпеки та негайно повідомляти поліцію.