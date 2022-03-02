Українська ППО знищила два російські винищувачі СУ-35С у Київській області

Українська ППО знищила два російські винищувачі СУ-35С у Київській області

Разом із ракетами класу "повітря-повітря" із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети, кажуть в Міноборони.

У Київській області українська протиповітряна оборона ліквідувала два російські винищувачі СУ-35С.

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Про це повідомили у пресслужбі Мністерства оборони Україи.

"Вночі, 1 березня, на Київщині зав’язався запеклий повітряний бій між парою винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗС України та парою російських Су-35С. В результаті повітряного бою обидва літаки рашистів були знищені. Разом із ракетами класу "повітря-повітря" із МіГ-29 по окупантах відпрацювали й зенітні керовані ракети комплексу С-300 місцевої зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр", - повідомили в Міноборони.

На жаль, в результаті цього бою Повітряні сили втратили один МіГ-29. Пілота розшукують.

"Так, сьогодні ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але Повітряні сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності", - зазначили в оборонному відомстві.