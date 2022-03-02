Київ відправив гуманітарну допомогу до Бучі

Зокрема, передали медичні препарати і дитяче харчування.

Київ відправив гуманітарну допомогу до сусіднього міста Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до столиці.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

До міста відправили медикаменти, перев'язочні матеріали, засоби гігієни і дитяче харчування.



"Я дякую організації "Червоний хрест", яка доставила необхідну допомогу, що направив Київ", - наголосив Кличко.