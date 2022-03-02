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Київ відправив гуманітарну допомогу до Бучі

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Київ відправив гуманітарну допомогу до Бучі

Зокрема, передали медичні препарати і дитяче харчування.

Київ відправив гуманітарну допомогу до сусіднього міста Буча, яке обороняється від російських військ на підступах до столиці.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

До міста відправили медикаменти, перев'язочні матеріали, засоби гігієни і дитяче харчування.
 
"Я дякую організації "Червоний хрест", яка доставила необхідну допомогу, що направив Київ", - наголосив Кличко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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