Столиця України продовжує оборонятись від Росії: ситуація в Києві 2 березня

Столиця України продовжує оборонятись від Росії: ситуація в Києві 2 березня

У Києві працює гуманітарний штаб.

У Києві ніч минула спокійно, зранку відкрилися магазини та аптеки, працює транспорт та гуманітарний штаб. Ніч проти 2 березня у місті пройшла спокійніше, ніж попередня.

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Про це повідомили у КМДА.

Київ продовжує готуватися до оборони, зводяться фортифікаційні споруди. Із 8:00 там, де це можливо, почав курсувати громадський транспорт, відкриваються продуктові магазини, аптеки.

Працює гуманітарний штаб, який забезпечуватиме медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності насамперед тих, хто найбільше цього потребує: самотніх і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми.

"Створено електронну платформу, через яку всі, у кого є можливість, можуть долучитись до підтримки міста за наступними напрямами: медикаменти та ліки, продукти харчування, предмети першої необхідності, логістичні послуги, людські ресурси (волонтери). Слідкуйте за інформацією, оскільки для роботи гуманітарного штабу необхідна велика кількість волонтерів", - йдеться у повідомленні.