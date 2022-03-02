Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Столиця України продовжує оборонятись від Росії: ситуація в Києві 2 березня

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Столиця України продовжує оборонятись від Росії: ситуація в Києві 2 березня

Associated Press

У Києві працює гуманітарний штаб.

У Києві ніч минула спокійно, зранку відкрилися магазини та аптеки, працює транспорт та гуманітарний штаб. Ніч проти 2 березня у місті пройшла спокійніше, ніж попередня.

Про це повідомили у КМДА. 

Київ продовжує готуватися до оборони, зводяться фортифікаційні споруди. Із 8:00 там, де це можливо, почав курсувати громадський транспорт, відкриваються продуктові магазини, аптеки.

Працює гуманітарний штаб, який забезпечуватиме медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності насамперед тих, хто найбільше цього потребує: самотніх і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми.

"Створено електронну платформу, через яку всі, у кого є можливість, можуть долучитись до підтримки міста за наступними напрямами: медикаменти та ліки, продукти харчування, предмети першої необхідності, логістичні послуги, людські ресурси (волонтери). Слідкуйте за інформацією, оскільки для роботи гуманітарного штабу необхідна велика кількість волонтерів", - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

РФ вдарила по телевежі у Києві - постраждала територія Бабиного Яру, де нацисти вбивали людей у 1941 році

РФ вдарила по телевежі у Києві - постраждала територія Бабиного Яру, де нацисти вбивали людей у 1941 році
Наступна публікація