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Російські окупанти обстріляли Білу Церкву: наслідки та фото

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Російські окупанти обстріляли Білу Церкву: наслідки та фото

Окупанти знищили приміщення з виробництва металу.

Російські окупанти у вівторок, 1 березня, обстріляли Білу Церкву, що під Києвом. На щастя, загиблих немає. 

Про це повідомили в Нацполіції Київщини. 

"1 березня близько 22-ї години в Білій Церкві відбувся повітряний удар, епіцентр якого потрапив у приміщення з виробництва металу. Працівники ДСНС локалізували пожежу. Слідчі Білої Церкви зранку додатково оглянули місце події. На щастя, потерпілих в результаті вибуху немає", - йдеться у повідомленні. 

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

РФ вдарила по телевежі у Києві - постраждала територія Бабиного Яру, де нацисти вбивали людей у 1941 році

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