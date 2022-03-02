Російські окупанти обстріляли Білу Церкву: наслідки та фото

Окупанти знищили приміщення з виробництва металу.

Російські окупанти у вівторок, 1 березня, обстріляли Білу Церкву, що під Києвом. На щастя, загиблих немає.

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Про це повідомили в Нацполіції Київщини.

"1 березня близько 22-ї години в Білій Церкві відбувся повітряний удар, епіцентр якого потрапив у приміщення з виробництва металу. Працівники ДСНС локалізували пожежу. Слідчі Білої Церкви зранку додатково оглянули місце події. На щастя, потерпілих в результаті вибуху немає", - йдеться у повідомленні.