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Російські окупанти бомблять декілька районів Києва - відео

Російські окупанти бомблять декілька районів Києва - відео

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Російські окупанти бомблять декілька районів Києва - відео

Фото: скрин з відео

Перед цим місцева влада повідомляла киян піти негайно в укриття.

Російські війська ракетами бомлять чотири райони Києва - Русанівка, Вишневе, Куренівка Боярка та Жуляни. Потужні вибухи кияни почули приблизно о 23:00 1 березня. 

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Перед цим місцева влада повідомляла киян піти негайно в укриття у зв'язку з небезпекою. Наразі більше деталей немає. 

Також потужні вибухи чути у навколишніх населених пунктах поблизу Києва: місті Вишневе, Боярці та Білій Церкві.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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