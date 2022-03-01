Російські окупанти бомблять декілька районів Києва - відео

Перед цим місцева влада повідомляла киян піти негайно в укриття.

Російські війська ракетами бомлять чотири райони Києва - Русанівка, Вишневе, Куренівка Боярка та Жуляни. Потужні вибухи кияни почули приблизно о 23:00 1 березня.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Перед цим місцева влада повідомляла киян піти негайно в укриття у зв'язку з небезпекою. Наразі більше деталей немає.

Також потужні вибухи чути у навколишніх населених пунктах поблизу Києва: місті Вишневе, Боярці та Білій Церкві.