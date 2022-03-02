"У мовчанні народжується нацизм": Зеленський закликав євреїв засудити обстріл Бабиного Яру і вбивства українців

Перзидент України наголосив, що завдання російської армії - стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував удар російських військових по Бабиному Яру в Києві. І закликав євреїв по всьому світу засудити вбивства мирного населення України.

"Вчора ввечері нас всіх бомбили в Києві і ми всі знову загинули в Бабиному Яру від ракетного удару. Хоча весь світ обіцяє, обіцяє постійно: "Ніколи знову". Для будь-якої нормальної людини, яка знає нашу історію, світову історію, Бабин Яр - це особлива частина Києва, особлива частина Європи, місце молитви, місце пам'яті про 100 тисяч людей, яких вбили нацисти, місце старих київських кладовищ. Ким треба бути, щоб зробити таке місце мішенню для ракет? Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту", - сказав сьогодні, 2 березня, президент у своєму ранковому відеозверненні.

Голова держави наголосив, що Росія намагається знищити історію України та нашу країну загалом.

"У часи радянської влади там, на кістках побудували телецентр, а ще спортивний клуб, господарські споруди, зробили там парк, щоб затерти справжню історію Бабиного Яру. Але за що його бомбили? Це вже за межею людяності. Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії, наш Київ - абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю, про нашу історію, але у них є наказ - стерти нашу історію, стерти нашу країну, стерти нас усіх", - зазначив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що в Бабиному Яру стратили нацисти стратили тисячі євреїв, тож звернувся до єврейського народу із закликом засудити вбивства українців.

"В перший день війни в Україні "жостко бомбили Умань, куди, до речі, щороку приїжджають сотні тисяч євреїв помолитись. Потім Бабин Яр, де було розстріляно 100 тисяч євреїв. Звертаюсь зараз до всіх євреїв світу: "Хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараза, саме ви - мільйони, мільйони євреїв по всьому світу не мовчали, бо у мовчанні народжується нацизм, тому кричіть про вбивства мирних людей. Кричіть про вбивства українців", - закликав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що російська армія обстрілює мирне населення України, обманюючи про те, удари завдають лише по військових об'єктах.

"Минулого вечора і цієї ночі вони продовжували бити по наших містах: бомби ракети, артилерія поп мирних людях знову і знову. По житлових кварталах знову: Маріуполь, Харків, Київ, Житомир та інші міста та селища України. Це не може пояснюватися жодною людською причиною, жодною Божою причиною. Що ж тоді далі, якщо вже Бабин Яр? Які ще військові об'єкти загрожують Російській Федерації? Які ще бази НАТО? Софіївський собор, Лавра, Андріївська церква? Що б вони там не мріяли, - чорт з ними, бо з нами Бог!", - сказав президент.

Зауважимо, внаслідок ворожого удару по Бабиному Яру загинули 5 людей, які прийшли туди вшанувати жертв Голокосту.