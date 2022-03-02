Киев отправил гуманитарную помощь в Бучу

В частности, передали медицинские препараты и детское питание.

Киев отправил гуманитарную помощь в соседний город Буча, который обороняется от российских войск на подступах к столице.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко.

В город отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание.



"Я благодарю организацию "Красный крест", которая доставила необходимую помощь, которую направил Киев", — подчеркнул Кличко.