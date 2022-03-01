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Россия усилит атаку на Киев: город оцепят и будут проходить ужасные бои – CNN

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Россия усилит атаку на Киев: город оцепят и будут проходить ужасные бои – CNN

УНІАН

На территорию Украины еще не было введено около четверти российских войск.

По данным источников во властях США, президент России Владимир Путин планирует значительно усилить давление и атаку на Киев, в частности, американские чиновники предполагают, что столица будет осаждена, а затем в городе будут проходить ужасные боевые действия.

Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, на территорию Украины еще не было введено около четверти российских войск. Источники во властях США обращают внимание на большую колонну российской техники, которая следует в направлении украинской столицы.

В американской разведке считают, что российская армия может задействовать против Киева "менее сдержанную бомбардировку, включая авиаудары, ракеты большой дальности и артиллерию".

"Они (россияне – ред.) были замедлены, и они были разочарованы отсутствием прогресса по отношению к Киеву, и одна из вещей, которая может привести к этому, – это переоценка их тактики и возможности для них быть более агрессивными и более открытыми как по размеру, так и по масштабам их нацеливания на Киев", – заявил источник в Пентагоне.

Американские чиновники предполагают, что Киев будет осажден, а затем в городе будут проходить ужасные боевые действия.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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