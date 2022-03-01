Россия усилит атаку на Киев: город оцепят и будут проходить ужасные бои – CNN

На территорию Украины еще не было введено около четверти российских войск.

По данным источников во властях США, президент России Владимир Путин планирует значительно усилить давление и атаку на Киев, в частности, американские чиновники предполагают, что столица будет осаждена, а затем в городе будут проходить ужасные боевые действия.

Об этом сообщает CNN.

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Согласно сообщению, на территорию Украины еще не было введено около четверти российских войск. Источники во властях США обращают внимание на большую колонну российской техники, которая следует в направлении украинской столицы.

В американской разведке считают, что российская армия может задействовать против Киева "менее сдержанную бомбардировку, включая авиаудары, ракеты большой дальности и артиллерию".

"Они (россияне – ред.) были замедлены, и они были разочарованы отсутствием прогресса по отношению к Киеву, и одна из вещей, которая может привести к этому, – это переоценка их тактики и возможности для них быть более агрессивными и более открытыми как по размеру, так и по масштабам их нацеливания на Киев", – заявил источник в Пентагоне.

Американские чиновники предполагают, что Киев будет осажден, а затем в городе будут проходить ужасные боевые действия.