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Оккупанты врут об ухудшении качества воды в столице: в КГГА опровергли фейки

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Оккупанты врут об ухудшении качества воды в столице: в КГГА опровергли фейки

pixabay.com

"Киевводоканал" имеет достаточные запасы реагентов, чтобы обеззараживать воду в соответствии с санитарными требованиями.

В Сети распространяется информация о якобы ухудшении качества питьевой воды в Киеве в связи с военными действиями. Впрочем, эта информация фейк, в столице проблем с питьевой водой нет.

Об этом сообщает КГГА.

"В сети распространяется ложная информация, что из-за военных действий приостанавливаются поставки хлора в водоканал, из-за чего дозировка хлора уменьшается, и соответственно качество питьевой воды ухудшается", — говорится в сообщении.

В таких сообщениях отмечается, что даже чистить зубы необходимо исключительно кипяченой водой.

В то же время, в КГГА уверяют, что у "Киевводоканала" есть достаточные запасы реагентов, чтобы осуществлять обеззараживание воды в соответствии с санитарными требованиями.

"Также напоминаем, что уже 40% воды в Киеве обеззараживается без участия хлора более современными реагентами. Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

РФ ударила по телевышке в Киеве - пострадала территория Бабьего Яра, где нацисты убивали людей в 1941 году

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