Оккупанты врут об ухудшении качества воды в столице: в КГГА опровергли фейки

Оккупанты врут об ухудшении качества воды в столице: в КГГА опровергли фейки

"Киевводоканал" имеет достаточные запасы реагентов, чтобы обеззараживать воду в соответствии с санитарными требованиями.

В Сети распространяется информация о якобы ухудшении качества питьевой воды в Киеве в связи с военными действиями. Впрочем, эта информация фейк, в столице проблем с питьевой водой нет.

Об этом сообщает КГГА.

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"В сети распространяется ложная информация, что из-за военных действий приостанавливаются поставки хлора в водоканал, из-за чего дозировка хлора уменьшается, и соответственно качество питьевой воды ухудшается", — говорится в сообщении.

В таких сообщениях отмечается, что даже чистить зубы необходимо исключительно кипяченой водой.

В то же время, в КГГА уверяют, что у "Киевводоканала" есть достаточные запасы реагентов, чтобы осуществлять обеззараживание воды в соответствии с санитарными требованиями.

"Также напоминаем, что уже 40% воды в Киеве обеззараживается без участия хлора более современными реагентами. Сохраняйте спокойствие и пользуйтесь официальными источниками информации", — говорится в сообщении.