Кличко выступил онлайн на заседании ЕНП в Европарламенте и призвал поддержать заявку Украины в ЕС

Кличко выступил онлайн на заседании ЕНП в Европарламенте и призвал поддержать заявку Украины в ЕС

Лидер УДАРа, мэр столицы Виталий Кличко выступил онлайн на заседании Европейской народной партии в Европарламенте и призвал принять Украину в ЕС.

Об этом он написал в своих социальных сетях.

Выступил онлайн на заседании фракции ЕНП в Европарламенте и призвал европейских депутатов поддержать заявку Украины на вступление в ЕС. Отдельно также провел телефонный разговор с главой фракции ЕНП в Европарламенте Манфредом Вебером. Также сообщил депутатам от Европейской народной партии о ситуации в Украине и Киеве. И подчеркнул, что российская армия обстреливает и разрушает украинские города и селения, убивает мирное население. И что демократический мир должен остановить дикость и преступления против человечества, происходящие сегодня в центре Европы», – заявил Кличко.

Он также подчеркнул необходимость предоставления гуманитарной помощи Украине и Киеву, чтобы в стране не произошло гуманитарной катастрофы.

Кличко поблагодарил Европейскую народную партию, членом которой много лет является партия «УДАР», за поддержку украинского народа.