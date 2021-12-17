У Києві на озеро Вирлиця прилетіли чорні лебеді: відео

До речі, водоймі загрожує забудова.

У Києві на озеро Вирлиця, що біля станції метро "Хaрківська", прилетіли чорні лебеді.

До речі, водоймі загрожує забудова. Тут планують збудувати торгово-офісний центр.

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Про це повідомив "Телеканал "Київ" та оприлюднив відео.

Доглядач притулку для лебедів у Межигір'ї Сергій Григор'єв вважає, що поява чорних лебедів на озері у грудні – ненормальне явище. Про це він розказав у коментарі "Сьогодні".

"Цей птах зовсім з іншого клімату та регіону, але багато десятиліть він розводиться, як екзотичний і міститься в парках, зоопарках та маєтках багатих людей. Думаю, що лебедям вчасно не обрізали крила і вони відлетіли. Такі птахи повинні жити у комфортніших умовах. Вони виводяться у неволі і вже не вважаються дикими. Є великий ризик обмороження лап, якщо чорний лебідь у мороз буде на відкритій водоймі. Також їм необхідний корм", – зазначив Григор'єв.

Можливо, вони прилетіла до Києва з Європи, але фахівець більш схильний до версії, що птахи відлетіли з якогось маєтку в столиці.

"Я вважаю, що їх треба відловити. Вони можуть не пережити сильні морози. Ми із задоволенням приймемо птахів у себе в притулку. У нас зараз понад 50 лебедів, з яких частина хворі та з травмами. Лебедів до нас привозять майже щодня з усієї Київської області. Ми їм дамо все необхідне", – каже Сергій Григор'єв.

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