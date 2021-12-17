В Киеве на озеро Вырлица прилетели черные лебеди: видео

Кстати, водоему грозит застройка.

В Киеве на озеро Вирлица возле станции метро "Харьковская" прилетели черные лебеди.

Кстати, водоему грозит застройка. Здесь планируется построить торгово-офисный центр.

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Об этом сообщил "Телеканал "Киев" и обнародовал видео.

Смотритель приюта для лебедей в Межигорье Сергей Григорьев считает, что появление черных лебедей на озере в декабре – ненормальное явление. Об этом он рассказал в комментарии "Сегодня".

"Эта птица совсем из другого климата и региона, но многие десятилетия она разводится, как экзотическая и содержится в парках, зоопарках и имениях богатых людей. Думаю, что лебедям вовремя не обрезали крылья и они улетели. Такие птицы должны жить в более щадящих условиях. Они разводятся в неволе и уже не считаются дикими. Есть большой риск обморожения лап, если черный лебедь в мороз будет на открытом водоеме. Также им необходим корм", — отметил Григорьев.

Возможно, они прилетела в Киев из Европы, но специалист более склонен к версии, что птицы улетели из какого-нибудь имения в столице.

"Я считаю, что их нужно отловить. Они могут не пережить сильные морозы. Мы с удовольствием примем птиц у себя в приюте. У нас сейчас более 50 лебедей, из которых часть больны и с травмами. Лебедей к нам привозят почти ежедневно со всей Киевской области. Мы им дадим все необходимое", – говорит Сергей Григорьев.

Напомним, в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" фотоловушки зафиксировали самого загадочного жителя карпатских лесов — дикого кота. Животное очень осторожно: оно выходит из тукрытия только ночью и избегает встречи с людьми.

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