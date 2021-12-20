Фаеры и коридор позора: в Киеве состоялся концерт скандального рэпера Басты

Ранее певцу был запрещен въезд в Украину.
Накануне, 19 декабря, в Киеве состоялся концерт скандально известного российского рэпера Басты: не обошлось без инцидентов.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 20 декабря.
На входе в концертный зал посетителей мероприятия встречали с плакатами. В частности, таким: "Баста = Путин".
Российскому рэперу из-за выступлений в оккупированном Крыму и участии в пропагандистском кино, оправдывающем российскую агрессию, запрещали въезд в Украину на четыре года. Впрочем, срок запрета истек еще в августе прошлого года, а в Службе безопасности Украины его не продлили. Именно поэтому российский певец с того времени уже во второй раз гастролирует по Украине.
Посетители концерта Басты говорят, что для них музыка вне политики, а другие концерт называют позором:
- "Творчество вне закона"
- "Позор-Позор! Крым — Украина"
- "Русифицирует сознание. Голубь мера. Что это такое?"
- "Лучший артист. Почему его не пускать?"
Как сообщалось, Баста 17 декабря выступил в харьковском Дворце спорта. Хотя концерт прошел и без каких-либо инцидентов, впрочем, зрители не соблюдали карантинные ограничения. К слову, перед выступлением артиста у входа в заведение собралась большая очередь. Дистанции никто не соблюдал.
Напомним, в мае 2021 года российский артист приезжал в Киев. Тогда же охрана Басты набросились в ресторан на украинца из-за фразы о Крыме. Один из посетителей заведения решил напомнить российскому рэперу, выступавшему в оккупированном Крыму, что Крым — это Украина, после чего охрана закрыла дверь помещения и не впустила украинца внутрь.
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