В Киеве микроавтобус вылетел на тротуар и опрокинулся

В Киеве микроавтобус вылетел на тротуар и опрокинулся

Происшествие произошло на улице Драйзера.

В Киеве микроавтобус вылетел на тротуар и опрокинулся.

Об этом пишут "Стороже Эспрессо" в Telegram-канале.

Фото прислал читатель, который сообщает, что происшествие произошло на улице Драйзера.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавших нет.

Добавим, что ранее в Киевской области произошло масштабное ДТП на трассе в направлении Бучи. В результате повреждено полдесятка автомобилей. В результате повреждены несколько автомобилей, а один человек попал под колеса авто.

Напомним, что неподалеку от Кривого Рога Днепропетровской области на трассе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковушка и грузовик. Погиб один человек.

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