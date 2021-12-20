Происшествие произошло на улице Драйзера.
В Киеве микроавтобус вылетел на тротуар и опрокинулся.
Об этом пишут "Стороже Эспрессо" в Telegram-канале.
Фото прислал читатель, который сообщает, что происшествие произошло на улице Драйзера.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавших нет.
Добавим, что ранее в Киевской области произошло масштабное ДТП на трассе в направлении Бучи. В результате повреждено полдесятка автомобилей. В результате повреждены несколько автомобилей, а один человек попал под колеса авто.
Напомним, что неподалеку от Кривого Рога Днепропетровской области на трассе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие: столкнулись легковушка и грузовик. Погиб один человек.
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