В Киеве "минировали" вокзалы: после проверки опасных предметов не нашли

В Киеве "минировали" вокзалы: после проверки опасных предметов не нашли

Во второй половине дня сообщили о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

Центральный и Южный железнодорожные вокзалы Киева после проверки сообщения о якобы их заминировании работают в штатном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныци" в Telegram.

"Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме", – сообщили в компании.

Напомним, 19 декабря во второй половине дня в Киеве сообщили о якобы заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поэтому их работу временно ограничили, а пассажиров и работников эвакуировали. При этом поезда курсировали по графику. Посадка пассажиров осуществлялась через близлежащие к центральному зданию переходы.

Взрывотехники, кинологи и правоохранители после проверки территории не нашли опасных предметов – работу вокзалов возобновили.

Ранее сообщалось, что в Харькове из-за сообщения об угрозе взрывов эвакуировали сразу несколько школ.

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