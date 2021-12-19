В Киеве "минировали" вокзалы: после проверки опасных предметов не нашли

Во второй половине дня сообщили о заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.
Центральный и Южный железнодорожные вокзалы Киева после проверки сообщения о якобы их заминировании работают в штатном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныци" в Telegram.
"Центральный и Южный вокзалы Киева работают в штатном режиме", – сообщили в компании.
Напомним, 19 декабря во второй половине дня в Киеве сообщили о якобы заминировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов. Поэтому их работу временно ограничили, а пассажиров и работников эвакуировали. При этом поезда курсировали по графику. Посадка пассажиров осуществлялась через близлежащие к центральному зданию переходы.
Взрывотехники, кинологи и правоохранители после проверки территории не нашли опасных предметов – работу вокзалов возобновили.
Ранее сообщалось, что в Харькове из-за сообщения об угрозе взрывов эвакуировали сразу несколько школ.
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