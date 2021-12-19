Концертом и яркой анимацией в Киеве началась масштабная кампания "Щедрик: магия Рождества" (фото, видео)

На Михайловской площади хоры, оркестры и известные украинские исполнители сыграли «Щедрик» в разных вариациях, раскрывая всю многогранность легендарной колядки.

Культурно-художественная кампания «Щедрик: магия Рождества»/Shchedryk: celebrating Christmas magic» началась в субботу, 18 декабря 2021 концертом на Михайловской площади и яркой анимацией на здании Дипломатической академии.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"День Святого Николая – начинает отсчет Новогодних чудес. Которые не могут не сбыться. Поэтому пусть Святой Николай всем помогает и оберегает. В свое время таким чудом стал «Щедрик» и все те, кто знают «Carol of the Bells» – не смогут не согласиться.. А знают эту композицию, пожалуй, все. Вчера на Михайловской площади была настоящая магия. Ее виновником и стал «Щедрик», который благодаря Николаю Леонтовичу уже много лет отвечает за праздничное предновогоднее настроение во всем мире», — написал он на странице в Facebook .

Так, в центре столицы хоры, оркестры и известные украинские исполнители сыграли «Щедрик» в разных вариациях, раскрывая всю многогранность легендарной колядки. А видеомапинг-шоу, благодаря визуальным образам, описали историю возникновения песни.

Министр напомнил, что 2021 год отмечает 105-летие первого хорового исполнения «Щедрика» Леонтовича в Киеве. А в октябре 2022 года исполняется 100 лет с момента, как произведение прозвучало впервые в Карнеги-Холл в исполнении капеллы под руководством Александра Кошица. Это была действенная культурная дипломатия молодого украинского государства. Ведь англоязычная версия колядки, Carol of the Bells, стала символом Рождества для всего мира.

"Эту дату Министерство культуры и информационной политики вместе с Государственным агентством по искусствам и художественному образованию и Министерством иностранных дел будет активно коммуницировать весь следующий год. Очень радуюсь, потому что наш «Щедрик» наглядный пример веса культуры для продвижения Украины в мире. Мягкая сила, которая очаровывает и согревает музыкой",- резюмировал Ткаченко.

В Киеве на Михайловской площади в эти минуты можно услышать вариации "Щедрика"

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