Левый берег Киева фактически отрезан от правого: эксперт объяснил причины транспортного кризиса в столице

После попадания в Южный мост транспортное сообщение между левым и правым берегами в Киеве значительно усложнилось. / © Reveal

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Повреждение Южного моста после российской атаки повлекло за собой серьезные осложнения движения между левым и правым берегами столицы. Значительная часть транспортного потока направилась на Дарницкий мост, из-за чего на подъездах к переправе образовались большие пробки.

Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новости.LIVE.

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По оценке Куща, у столицы нет достаточного количества альтернативных путей сообщения через Днепр. Он считает, что левый берег, где, по его оценке, проживает более миллиона человек, в значительной степени оказался отрезанным от правого.

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«Фактически левый берег, где сейчас проживает, я думаю, что более миллиона человек в значительной степени отрезан от правого берега. И можно констатировать полную неготовность к этой ситуации», – отметил аналитик.

Речь идет не о полном прекращении сообщения между берегами, а о резком росте нагрузки на доступные маршруты. По мнению Куща, нынешняя ситуация обнажила проблемы транспортного планирования столицы, которые должны были учесть заранее.

Какие альтернативы мостам предлагает экономист

Кущ считает, что Киев должен заранее подготовить резервные варианты перевозок на случай повреждения основных переправ. Среди возможных решений он назвал понтонные переправы для грузового транспорта, паромное сообщение и восстановление речных перевозок.

По его мнению, такие варианты могли частично разгрузить автомобильные мосты и дать городу дополнительные возможности для перемещения людей и грузов в кризисных условиях. Однако, практическая реализация этих предложений зависит от безопасности, технических возможностей, пропускной способности и организации транспортной инфраструктуры.

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Пока значительная часть автомобильного потока, по словам аналитика, приходится на Дарницкий мост. Это создает дополнительную нагрузку на подъездные дороги и усложняет передвижение по городу. Именно поэтому, по его мнению, столице требуется не одна временная схема объезда, а комплексная система альтернативных маршрутов.

Почему Куст раскритиковал Подольско-Воскресенский мост

Отдельно аналитик высказался о Подольско-Воскресенском мостовом переходе. По его мнению, несмотря на значительные затраты на строительство, сооружение уже морально устарело и не выполняет в полной мере ожидаемых от него функций.

Это оценка самого Куща, а не официальное заключение о техническом состоянии моста. Однако его замечание поднимает более широкий вопрос: насколько транспортная инфраструктура Киева отвечает потребностям города и способна ли она обеспечить резервное сообщение в случае повреждения одной из ключевых переправ.

Транспортный кризис показал, что наличие нескольких мостов не гарантирует бесперебойного движения, если после перекрытия одного из них нагрузка резко возрастает на других. Для столицы это означает необходимость долгосрочного планирования, развития альтернативных маршрутов и подготовки к ситуациям, когда привычные транспортные связи не будут работать.

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Южный мост Киева и транспортный кризис - последние новости

После российского удара по Южному мосту Киев ищет альтернативные способы сообщения между берегами Днепра. Однако понтоны, насыпные дамбы и плавучие платформы имеют технические ограничения, которые не способны полноценно заменить обычный мост. В материале BBC объясняется, почему альтернативные переправы через Днепр не могут сами по себе решить транспортную проблему столицы.

Последствия атаки оказались серьезнее временных неудобств для водителей. В ходе обследования специалисты обнаружили повреждение железобетонных конструкций, автомобильных проездов, инфраструктуры метро и инженерных сетей. В то же время, на отдельных участках критических разрушений не зафиксировали, а для проверки состояния сооружения продолжили обследование поврежденного Южного моста и динамические испытания конструкций.

Пока движение переправой ограничено, нагрузка на другие маршруты растет, а водители ищут способы миновать пробки. В Киеве автомобильные очереди растянулись на ключевых магистралях, и часть горожан начала пересидеть на электросамокаты, чтобы поскорее добраться до места назначения. Такие попытки объехать пробки после повреждения моста показывают, как повреждение одной важной переправы влияет на ежедневные маршруты всего города.

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