Автопригода сталась на вулиці Драйзера.
У Києві мікроавтобус вилетів на тротуар та перекинувся.
Про це пишуть "Вартові Еспресо" у Telegram-каналі.
Фото надіслав читач, який повідомляє, що автопригода сталась на вулиці Драйзера.
За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Постраждалих немає.
Додамо, що раніше у Київській області сталася масштабна ДТП на трасі в напрямку Бучі. В результаті пошкоджено пів десятка автівок. В результаті пошкоджено кілька автівок, а одна людина потрапила під колеса авто.
Нагадаємо, що неподалік Кривого Рогу Дніпропетровської області на трасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковик та вантажівка. Загинула одна людина.
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