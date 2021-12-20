У Києві мікроавтобус вилетів на тротуар та перекинувся

У Києві мікроавтобус вилетів на тротуар та перекинувся

Автопригода сталась на вулиці Драйзера.

У Києві мікроавтобус вилетів на тротуар та перекинувся.

Про це пишуть "Вартові Еспресо" у Telegram-каналі.

Фото надіслав читач, який повідомляє, що автопригода сталась на вулиці Драйзера.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Постраждалих немає.

Додамо, що раніше у Київській області сталася масштабна ДТП на трасі в напрямку Бучі. В результаті пошкоджено пів десятка автівок. В результаті пошкоджено кілька автівок, а одна людина потрапила під колеса авто.

Нагадаємо, що неподалік Кривого Рогу Дніпропетровської області на трасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковик та вантажівка. Загинула одна людина.

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