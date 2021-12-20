Фаєри і коридор ганьби: у Києві відбувся концерт скандального репера Басти

Раніше співакові був заборонений в'їзд до України.

Напередодні, 19 грудня, у Києві відбувся концерт скандально-відомого російського репера Басти: не обійшлося без інцидентів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 грудня.

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На вході до концертної зали відвідувачів заходу зустрічали із плакатами. Зокрема таким: "Баста = Путін".

Російському реперу через виступи в окупованому Криму та участь у пропагандистському кіно, що виправдовує російську агресію, забороняли в’їзд до України на чотири роки. Втім, термін заборони сплив ще у серпні минулого року, а в Службі безпеки України його не подовжили. Саме тому російський співак від того часу вже вдруге гастролює Україною.

Фаєри та коридор ганьби: напередодні в Києві відбувся концерт російського репера Басти

Відвідувачі концерту Басти кажуть, що для них музика поза політикою, а інші концерт називають ганьбою:

"Творчість поза законом"

"Ганьба-Ганьба! Крим - Україна"

"Русифікує свідомість. Голубь міра. Що це таке?"

"Найкращий артист. Чому його не пускати?"

Як повідомлялося, Баста 17 грудня виступив у харківському Палаці спорту. Хоч концерт минув й без якихось інцидентів, втім, глядачі не дотримувалися карантинних обмежень. До слова, перед виступом артиста біля входу до закладу зібралася велика черга. Дистанції ніхто не дотримувався.

Нагадаємо, у травні 2021 року російський артист приїздив до Києва. Тоді ж охорона Басти накинулися в ресторані на українця через фразу про Крим. Один з відвідувачів закладу вирішив нагадати російському реперу, який виступав в окупованому Криму, що Крим — це Україна, після чого охорона закрила двері приміщення і не впустила українця всередину.

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