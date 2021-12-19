Концертом та яскравою анімацією у Києві розпочалася масштабна кампанія "Щедрик: магія Різдва" (фото, відео)

На Михайлівській площі хори, оркестри та відомі українські виконавці зіграли «Щедрика» у різних варіаціях, розкриваючи усю багатогранність легендарної колядки.

Культурно-мистецька кампанія «Щедрик: магія Різдва» / Shchedryk: celebrating Christmas magic» розпочалася в суботу, 18 грудня 2021 року концертом на Михайлівській площі та яскравою анімацією на будівлі Дипломатичної академії.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"День Святого Миколая – починає відлік Новорічних чудес. Які не можуть не здійсниться. Тож нехай Святий Миколай усім допомагає та оберігає. Свого часу таким чудом став «Щедрик» і всі ті, хто знають «Carol of the Bells» – не зможуть не погодитись. А знають цю композицію, мабуть, всі. Учора на Михайлівській площі була справжня магія. Її винуватцем і став «Щедрик», який завдяки Миколі Леонтовичу вже багато років відповідає за святковий передноворічний настрій в усьому світі", - написав він на сторінці у Facebook.

Так, у центрі столиці хори, оркестри та відомі українські виконавці зіграли «Щедрика» у різних варіаціях, розкриваючи усю багатогранність легендарної колядки. А відеомапінг-шоу завдяки візуальним образам описали історію виникнення пісні.

Міністр нагадав, що 2021 рік відзначає 105-річчя з першого хорового виконання «Щедрика» Леонтовича в Києві. А у жовтні 2022 року виповнюється 100 років з моменту як твір прозвучав вперше у Карнеґі-Хол у виконанні капели під керівництвом Олександра Кошиця. Це була дієва культурна дипломатія молодої української держави. Адже англомовна версія колядки, «Carol of the Bells», стала символом Різдва для всього світу.

"Цю дату Міністерство культури та інформаційної політики разом з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти та Міністерством закордонних справ активно комунікуватиме весь наступний рік. Дуже радію, бо наш «Щедрик» наочний приклад ваги культури для промоції України у світі. М’яка сила, яка зачаровує та зігріває музикою",- резюмував Ткаченко.

У Києві на Михайлівській площі у ці хвилини можна почути варіації "Щедрика"

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