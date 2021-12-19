У Києві "мінували" вокзали: після перевірки небезпечних предметів не знайшли

У Києві "мінували" вокзали: після перевірки небезпечних предметів не знайшли

В другій половині дня повідомили про замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів.

Центральний та Південний залізничні вокзали Києва після перевірки повідомлення про начебто їх замінування працюють у штатному режимі.

Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниці" у Telegram.

"Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі", - повідомили у компанії.

Нагадаємо, 19 грудня в другій поливині дня у Києві повідомили про начебто замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів. Через це їх роботу тимчасово обмежили, а пасажирів та працівників евакуювали. При цьому поїзди курсували за графіком. Посадка пасажирів здійснювалася через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Вибухотехніки, кінологи та правоохоронці після перевірки території не знайшли небезпечних предметів - роботу вокзалів відновили.

Раніше повідомляли, у Харкові через повідомлення про загрозу вибухів евакуювали одразу кілька шкіл.

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